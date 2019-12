"Cristiano Ronaldo, bem-vindo ao espaço aéreo": A fotomontagem de CR7 ao lado de um Westland Lynx Mk95

"Cristiano Ronaldo, bem-vindo ao espaço aéreo. Saudações dos helicópteros da Marinha". A brincadeira feita por um dos três ramos das Forças Armadas Portuguesas, com uma fotomontagem de CR7 ao lado de um Westland Lynx Mk95, foi uma das muitas que esta quinta-feira invadiram as redes sociais por todo o Mundo.Para marcar o golo que deu a vitória (2-1) à Juventus sobre a Sampdoria, o avançado português chegou, pelo menos, aos 2,65 metros de altura e acabou por cabecear a bola a 2,56 m. A suspensão no ar, à imagem de Air Jordan - referência feita pelo próprio avançado português ao basquetebolista norte-americano que marcou a NBA - durou 92 centésimos de segundo. E mostra que o problema no joelho está "ultrapassado".O feito, ainda que incrível, não é a melhor marca de Cristiano Ronaldo, que saltou 2,93 m em 2013 quando, pelo Real Madrid, marcou ao Man. United.