Cristiano Ronaldo merecia mais em dia histórico

No dia em que se juntou a Iker Casillas como correcordista de jogos na Liga dos Campeões, com 177 jogos na competição, Cristiano Ronaldo demorou apenas 13 minutos para assinalar o feito com mais um golo. Mas de pouco serviu ao Manchester United. O clube inglês perdeu 2-1 no terreno do Young Boys, na Suíça, em partida referente à primeira jornada da fase de grupos. E isso acabou por tirar algum brilho ao feito do avançado português.Desta vez, para estabelecer um novo máximo, Ronaldo precisava apenas de entrar em campo. E claro, voltou a ser titular, tal como já tinha sucedido no passado sábado, em jogo da Liga inglesa. Nesse dia, bisou, ontem, fez mais um golo (o 135º na Champions, o que também é um recorde que sobe sempre que marca). Uma jogada em bom português, com Bruno Fernandes a brilhar com um passe de trivela a apanhar em contrapé toda a defesa do Young Boys. Ronaldo, ao seu estilo, apareceu do lado contrário a finalizar.Aos 35’, todavia, o United sofreu uma contrariedade, quando Wan-Bissaka foi expulso. Um lance que mudou o curso do jogo. A equipa de Berna acreditou que poderia jogar olhos nos olhos com o poderoso Manchester. E forçou o ataque. Chegou à igualdade aos 60’, por Ngamaleu e continuou a carregar. Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes foram substituídos aos 72’, numa tentativa do técnico Solsjkaer de segurar o resultado. Nos descontos, o Young Boys consumou a reviravolta com um golo de Siebatcheu, após oferta de Lingard, que falhou um passe ao guarda-redes De Gea, dos ‘red devils’. Ronaldo merecia mais.