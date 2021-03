Seferovic e Lucas Veríssimo dão asas ao sonho com triunfo no Jamor sobre o Belenenses SAD

Seferovic (2) e Lucas Veríssimo deram asas ao sonho do Benfica em chegar aos lugares de acesso à Liga dos Campeões, ao apontarem os golos do triunfo (3-0) sobre o Belenenses SAD, uma das melhores defesas da Liga.O Benfica entrou lento e com dificuldades em derrubar a muralha defensiva do Belenenses SAD. Os atacantes das águias revelavam dificuldades titânicas em ultrapassar a bem organizada defesa de Petit.A emoção, junto das balizas, só chegou aos 24 minutos, quando Grimaldo isolou Pizzi, que permitiu a defesa de Kritciuk.O jogo ganhou ritmo. Seferovic ainda cabeceou por cima da baliza, após um cruzamento de Rafa. Mas o Belenenses SAD também colocou as garras de fora. Varela foi um quebra-cabeças, fez gato e sapato de Otamendi, mas rematou à figura de Helton Leite.O jogo aqueceu e Seferovic voltou a perder o duelo com Kritciuk, após um bom passe de Waldschmidt.Na etapa complementar, apareceu Seferovic. O avançado suíço do Benfica vingou-se dos duelos perdidos na primeira parte para o guarda-redes russo. O suíço inaugurou o marcador, após uma boa assistência de Grimaldo.O golo desmoronou a muralha defensiva dos anfitriões. E ainda a equipa de Petit tentava recuperar do golpe, já Seferovic bisava, desta vez a passe de Diogo Gonçalves.O segundo golo resolveu a partida e lançou o Benfica para uma exibição descomplexada, num terreno tradicionalmente difícil. Tudo corria bem às águias. E do fluxo ofensivo acabou por resultar o terceiro golo, apontado pelo central Lucas Veríssimo, que empurrou a bola com peito para dentro da baliza. O triunfo premeia uma segunda parte eficaz.Seferovic desperdiçou duas boas oportunidades de golo na primeira parte, mas afinou a pontaria na segunda. Abriu o ketchup e bisou, dando uma vitória justa às águias.O Belenenses SAD bateu-se bem na primeira parte e justificou uma defesa de betão. Mas bastou um golo para desmoronar uma das defesas menos batidas da Liga.Tiago Martins teve uma arbitragem tranquila e segura, numa partida sem casos. No capítulo disciplinar só mostrou o primeiro amarelo a Bruno Ramires (87’).- Quatro chances e dois golos. Boa média do suíço, que desatou o nó que estava apertado pelos azuis. Já leva 11 golos na Liga e encurtou a distância para Pote (Sporting), que tem 15.– Teve algumas desatenções pelo ar, mas esteve seguro em três defesas.– Deu algum espaço nas costas. Melhor no 2º tempo, assistiu Seferovic para o 2-0.– Exibição segura, com a estreia a marcar pelas águias e com o peito.– Atuação de enorme qualidade, exceto numa assistência que Varela desperdiçou.– Levou alguns gritos de Jesus no 1º tempo. Depois, na 2º parte, fez duas assistências. Decisivo.– Lentidão na transição. Melhorou no 2º tempo.– Aposta falhada de Jesus na hora em que esteve em jogo. Isolado, atirou à figura do guarda-redes.– Quase não se viu no 1º tempo. Depois esteve no lance do 1-0 e teve uma jogada fantástica que merecia golo.– Pouca bola. Corte importante, que evitou o golo do Belenenses e um remate por cima. Pouco.– Alguns (poucos) bons envolvimentos do alemão.– Muitos passes falhados e perdas de bola.– Pouco em jogo.– Bons pormenores.– Para refrescar.– Cumpriu."A equipa está na fase da recuperação. Teve um mês de janeiro toda ela infetada [com Covid]", afirmou esta segunda-feira Jorge Jesus. "Há quatro jogos, a equipa caía na 2ª parte. Agora, é o contrário, mas não quero falar mais nisso, há quem não entenda. A equipa tem mais capacidade, corre mais e aí as coisas tornam-se mais fáceis", completou o treinador do Benfica."Emocionalmente, não é fácil estar tantos pontos atrás e ter esta confiança e qualidade. É um pormenor pelo qual quero dar os parabéns aos jogadores. Face à classificação, a equipa não joga a tremer, mas sim com muita capacidade e confiança", defendeu o técnico benfiquista, explicando como o intervalo foi decisivo para o resultado final: "Não é fácil jogar e ganhar aqui. O FC Porto tinha empatado. Na 2ª parte começou a entrar o que falámos e fizemos três golos, depois gerimos o resultado.""As nossas contas são jogo a jogo, tentar chegar mais rápido aos lugares da frente. Faltam 12 jogos, portanto vai ser andar atrás do prejuízo. A equipa está a crescer", finalizou Jesus."Eu e Jesus falamos um misto de inglês e português. Estamos bem", disse Waldschmidt em entrevista à revista ‘Kicker’, isto depois do técnico ter revelado que a comunicação com o jogador era complicada, porque as instruções são dadas praticamente em português. O avançado elogiou o treinador: "É ambicioso e meticuloso e mostra muita emoção. Quer que encontre soluções criativas e surpreendentes contra os bloqueios defensivos profundos, pois costumamos ter muita posse de bola e os adversários recuam no campo." Sobre a mudança para a Luz, Waldschmidt não tem arrependimentos. "Foi o passo certo, mesmo que agora as coisas não estejam a correr bem. Não estamos satisfeitos, mas vamos endireitar caminho até final e apurar-nos para a Liga dos Campeões."