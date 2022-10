Cristiano Ronaldo não vai jogar partida de sábado diante do Chelsea

O Manchester United anunciou, em comunicado, que o jogador Cristiano Ronaldo foi afastado do grupo que prepara o jogo de sábado diante do Chelsea, isto depois de na véspera ter deixado o banco de suplentes antes do final da partida com o Tottenham e, segundo o 'Daily Mail', ter recusado entrar nessa partida.







"Cristiano não fará parte do plantel para o jogo de sábado com o Chelsea. O resto do plantel está totalmente focado na preparação dessa partida", diz o comunicado do Man. United, citado pela imprensa inglesa.

Erik ten Hag, recorde-se, tinha dito após o encontro com os spurs que iria lidar com a situação a envolver o avançado português durante o dia de hoje.