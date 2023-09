Cristiano Ronaldo vai avançar com processo contra a Juventus

Cristiano Ronaldo vai avançar com um processo contra a Juventus. De acordo com o jornal italiano Gazzeta dello Sport, o craque português quer recuperar os 19,9 milhões de euros em salários que o clube 'bianconero' ainda lhe deve.Depois de solicitar os documentos ao Ministério Público de Turim, Ronaldo decidiu avançar com a ação judicial contra o clube que representou entre 2018 e 2021.Durante a paragem do futebol devido à Covid-19, a Juventus teve de fazer acordos com os jogadores para os atletas abdicarem, momentaneamente, de parte dos salários, para que o clube italiano pudesse lidar com os problemas que advinham da paragem das competições.O capitão da seleção portuguesa quer, agora, receber o dinheiro que prescindiu na altura.Tal como Ronaldo, Paulo Dybala também decidiu avançar com um processo contra o clube de Turim. O jogador, que está agora ao serviço da Roma de José Mourinho, acabou por alcançar um acordo com a 'Juve' para receber os cerca de três milhões de euros que tinha em atraso.