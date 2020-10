“Cumpri e continuarei a cumprir com a promessa que fiz": Conheça a lista de Vieira às eleições do Benfica

O atual presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, apresentou esta sexta-feira a sua lista candidata aos órgãos sociais do Benfica, marcadas para dia 30 de outubro.

"Cumpri e continuarei a cumprir com a promessa que fiz quando assumi o lugar mais nobre do Sport Lisboa e Benfica", começou por dizer Vieira, que sublinhou que sempre agiu "em função da minha consciência e da visão" do clube.





Presidente

Luís Filipe Vieira

Vice-presidentes

Rui Costa

José Eduardo Moniz

João Varandas Fernandes

Domingos Almeida Lima

Fernando Tavares

Sílvio Cervan

Vice-presidentes suplentes

Jaime Antunes

Rui Vieira do Passo

Presidente

Rui Pereira

Vice-presidente

António Pires de Andrade

1.º secretário

Pedro Nunes Carvalho

2.º Secretário

Miguel Vancocelas Ferreira

Presidente

Fernando Fonseca Santos

Vice-presidente

João Augusto

Vogais

Gualter Godinho

Rui Mendonça Rodrigues

José Manuel Appleton

Vogal suplente

João do Paço

O candidato destacou ainda o papel de Rui Costa ao longo dos últimos 12 anos. "Sabe o que foi feito, de onde vimos e para onde vamos", recordou.