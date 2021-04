"Daqui a pouco andamos todos à porrada": Carvalhal sobre clima de tensão no futebol

"Se vamos por aqui, daqui a pouco andamos todos à porrada uns com os outros. Sublinho que estou incluído no lote, faço parte dos 18 treinadores da Liga. Tem sido uma realidade e não é admissível". Carlos Carvalhal, técnico do Sp. Braga, comentava, assim, o clima que se vive no futebol português.Esta época, Carvalhal diz já ter visto e sentido animosidade por parte de colegas de profissão, o que, frisa, "não é admissível". "No futebol em que cresci, em que fui educado, do Manuel José, do Vítor Oliveira, do António Oliveira, do Quinito, com quem cresci, isto era completamente impossível. Não me lembro de conflitos durante um jogo. Pode haver uns ‘mind games’ na imprensa, uns bate bocas, mas durante os jogos... É preciso explicar a esta malta que isto não é normal, temos de dar outro exemplo", afirma o treinador dos bracarenses.Para que o ambiente se torne mais respirável, o treinador do Sp. Braga entende que é necessário "respeito e ética". Os treinadores, sublinha Carvalhal, "não podem ser inimigos. Só dentro de campo". "Não há multa que vá resolver. Podemos estar alterados, mas que seja pontualmente. Não entendo, mas esta época tem havido situações destas de forma regular, mesmo nos jogos que não são os mais mediáticos".O técnico arsenalista vai mais longe: "Alguns colegas meus estão mais focados em olhar para os treinadores adversários do que para o seu jogo. E não pode ser assim. Estou incluído também neste lote, não sou melhor do que ninguém". Carvalhal, que teve uma passagem pelo futebol inglês, onde os treinadores no fim dos encontros chegam a conviver, lembra aos homólogos: "Temos de perceber que, quando acaba o jogo, não há nada a fazer. Somos parceiros, não é guerrear que nos vai fazer ganhar o jogo".Sobre o jogo desta quinta-feira à noite (20h30), no terreno do Marítimo, Carvalhal elogiou a equipa madeirense , que vem de duas vitórias consecutivas: "Não estamos à espera de facilidades e sabemos que o adversário tem potencial. Temos de ser muito competentes".O Sp. Braga anunciou, esta quarta-feira, a assinatura de um contrato definitivo com Iuri Medeiros, válido para as próximas cinco épocas. O extremo, de 26 anos, chegou aos minhotos no verão por empréstimo do Nuremberga, tendo os bracarenses chegado a acordo com os alemães por 800 mil euros e não pelos 1,5 milhões que estavam estipulados na cláusula de opção.