"Dispensem todos": a mensagem da Juve Leo após a derrota do Sporting

"Andam muito preocupados com as claques mas está na hora de se preocuparem com o clube. A ideia é poupar em salários, então dispensem todos, nós continuamos cá que o Sporting Clube de Portugal não acaba". A mensagem é da claque Juventude Leonina que utilizou o seu facebook para mostrar o desagrado com a derrota no jogo deste sábado frente ao Rio Ave.O grupo de apoio mais antigo dos leões critica ainda o facto de não existir ainda acordo para a contratação de um ponta de lança ou defesa central. "Se vocês amassem o clube como nós, o vosso trabalho dava resultado", escreveu ainda o grupo na mesma rede social.