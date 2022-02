Dragão de Sérgio Conceição feliz em Itália

O tal empate com sabor a vitória. Em Roma, o FC Porto esteve a perder, esteve a ganhar, mas o jogo acabou num 2-2 que permite a passagem dos dragões aos ‘oitavos’ da Liga Europa. Sérgio Conceição volta a chamar um ‘dolce’ aos italianos: em três eliminatórias, seguiu sempre em frente.Como numa qualquer etapa do Giro, foi um dia cheio de altos e baixos para os homens da Invicta, que tiveram mesmo de dar ao pedal depois de Pepe ter entregado um presente a Immobile. O avançado não desperdiçou - Diogo Costa parece mal posicionado e não evitou o 1-0, logo aos 18 minutos.Os azuis-e-brancos iam cometendo erros, escapando ora por inépcia do adversário, ora pelo facto de se encontrarem em fora de jogo - dois golos foram anulados por intervenção imediata do árbitro auxiliar.Até que entrou em ação Mehdi Taremi. O persa que tem um tapete em que os adversários escorregam. Uns apreciam, outros criticam. A verdade é que o avançado chega primeiro do que os defesas à bola e depois é tocado. O árbitro até começou por dar amarelo ao ‘9’ portista, só que o VAR alertou para o momento do derrube. Penálti e o mesmo Taremi a empatar a partida.Tal como na primeira mão, o FC Porto veio bem melhor do descanso. Pepê (47’) desperdiçou uma oportunidade de ouro e, depois, foi Strakosha a brilhar em resposta aos remates de Otávio, Vitinha e Galeno. Não foi à força, foi em jeito. Passe de mestre de Taremi a sobrevoar a defesa italiana e a isolar Uribe. O médio dominou no peito antes de atirar para o 1-2, que repetia a reviravolta do jogo do Dragão.Momento alto no Olímpico e nas bancadas ouviu-se o ‘Venceremos outra vez, como em 2003’, cântico que acompanhou o FC Porto a novo êxito na Europa em 2011. Esta quinta-feira, foi canção de embalar, já que deu no adormecimento dos azuis-e-brancos, com Diogo Costa, Bruno Costa e o poste a evitarem dissabores até ao empate que subiu o nível de stress até final. Depois da Roma (2019) e da Juve (2021), Sérgio elimina a Lazio. A bela Itália de Conceição.Tal como na primeira mão, o FC Porto foi melhor na segunda parte e podia ter resolvido a eliminatória mais cedo. O golo que deu vantagem aos dragões é de enorme classe. Excelente passe de Taremi e finalização eficaz de Matheus Uribe.O resultado é positivo e os azuis-e-brancos seguem em frente, mas houve erros infantis, com o mais grave a ser de Pepe: perdeu a bola para Immobile no 1-0. Adormecimento final era igualmente evitável.Mehdi Taremi é um especialista nas ratoeiras que lança aos adversários nas áreas, mas a verdade é que há toque sobre o iraniano e o VAR alertou o árbitro, que até tinha dado amarelo por simulação ao avançado.Mal batido no 1-0, tremeu aqui e ali, mas foi essencial no segundo tempo.Corte aos 84’ fez esquecer exibição difícil.O melhor do setor recuado em todo o jogo.Erro difícil de aceitar no golo de Immobile.Ultrapassado por demasiadas vezes e, a atacar, sem sucesso nos centros.Segurou o barco no momento mais complicado e brilhou no segundo golo.Primeira parte para esquecer. Foi melhorando e por pouco não marcou.Sempre irrequieto e chato, no bom sentido.Falhou golo feito e perdeu bolas em demasia.Muita luta, sem o impacto da 1ª mão.Entrou bem.Podia ter decidido melhor no ataque.Incrível como faz defesas caírem na ratoeira. Ágil como um gato, ganhou o penálti que marcou e ainda assistiu com classe Uribe no 1-2.Ajudou na luta.Idem.VAR alerta árbitro para toque sobre Taremi na área e é o próprio iraniano a bater o penálti, sem hipóteses, colocado junto ao poste.Taremi respeita a incursão de Uribe na área e pica a bola sobre os defesas italianos. O colombiano recebe no peito e finaliza o 1-2.Sérgio Conceição não conseguiu conter as lágrimas, depois de ter sido ovacionado pelos adeptos da Lazio, clube que representou como jogador. Sobre a partida, o técnico considerou a passagem do FC Porto aos ‘oitavos’ de "justa". "Fizemos o 2-1, num grande golo, podíamos ter feito o 3-1 e o 4-1. Não marcámos e sofremos o empate", disse.