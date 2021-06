Edwards e laterais prioritários no Sporting

Rúben Amorim não espera grandes mudanças no plantel da nova época, mas pretende reforçar a defesa com dois laterais e o ataque com um extremo. Ricardo Esgaio, Rúben Vinagre e Marcus Edwards são os alvos do Sporting.A SAD leonina vai tentar evitar a todo o custo deixar sair os seus principais futebolistas, sendo que o jovem Nuno Mendes será o único que deverá deixar Alvalade.Desta forma, o reforço do lado esquerdo da defesa é prioritário sendo que o preferido é Rúben Vinagre. O jogador, que também agrada ao Benfica e que na época passada jogou no Famalicão cedido pelos ingleses do Wolverhampton, pode chegar a Alvalade emprestado, ficando os leões com uma opção de compra.Já Ricardo Esgaio tem tudo acordado com os leões para o regresso ao clube onde foi formado. O Sp. Braga quer cinco milhões, mas o Sporting está a tentar fazer baixar esse valor, com Sporar a ser colocado no negócio.Quanto ao inglês Marcus Edwards, é um jogador com características que agradam a Rúben Amorim. O V. Guimarães aceita vender, mas não abdica de um valor a rondar os oito milhões de euros.Outras eventuais aquisições em Alvalade vão também depender das saídas."Obrigado aos meus colegas que me ajudaram muito. Agora é dar continuidade ao trabalho", comentou Nuno Mendes depois de ser escolhido para onze da Liga da época 2020/2021.n