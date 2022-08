Empate penaliza vila-condenses

O Rio Ave continua sem vencer na Liga. Esta sexta-feira, no terreno do Estoril, foi superior, mas não conseguiu melhor do que um empate.A equipa da casa começou o jogo a dominar e colocou-se em vantagem aos 6’ por Rodrigo Martins. Depois do embate inicial, a equipa de Vila do Conde assumiu o jogo e só não marcou no 1º tempo porque o guarda-redes Dani fez uma grande intervenção a remate de Guga.Após o descanso o Rio Ave foi ainda mais dominador e deu a cambalhota no marcador. Empatou por Costinha e, depois, colocou-se em vantagem por Aziz. Tiago Gouveia, num remate colocado e contra a corrente do jogo, fez o 2-2 final. Antes dos 90’, o Rio Ave ficou a reclamar de um penálti sobre Paulo Vítor.n