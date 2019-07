Empresário em Inglaterra para acelerar transferência de Bruno Fernandes

Miguel Pinho, empresário de Bruno Fernandes, está em Inglaterra a intensificar as negociações com o Manchester United para formalizar a proposta que vai apresentar a Frederico Varandas no início da semana, apurou oO agente do médio leonino está a acelerar o processo da transferência e a aproveitar a onda de protagonismo que Bruno Fernandes ganhou em Inglaterra, após a excelente exibição no jogo que o Sporting efetuou em frente ao Liverpool (2-2) nos Estados Unidos -foi o melhor em campo com um golo e uma assistência.sabe que a prioridade para o Manchester United é a contratação de Maguire (Leicester). Segue-se o médio Milinkovic-Savic (Lázio) e Bruno Fernandes.O Man. United está a reforçar-se por setores, e Bruno até poderá ser o último deste trio, pois o técnico Solskjaer pretende colocá-lo como segundo avançado. O treinador do United quer explorar ao máximo as capacidade de finalização de Bruno Fernandes.Aliás, o cartão de vista do internacional português de 24 anos, em Inglaterra, é precisamente o recorde de médio mais goleador de sempre da Europa, numa temporada (32 golos em 53 jogos). Um registo que superou Frank Lampard, atual treinador do Chelsea.O Gimnasia (Argentina) equaciona avançar para a contratação do médio-ofensivo Alan Ruiz, caso falhe a transferência de Brahian Alemán, do Al-Ettifaq (Arábia Saudita).