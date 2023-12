Ex-jogador do Sporting suspenso por dar palmadas no rabo de funcionária de clube rival

O ex-jogador do Sporting Teófilo Gutiérrez, agora no Deportivo Cali, da Colômbia, foi suspenso quatro jogos pela liga do país sul-americano, na quinta-feira, por ter tocado no rabo de uma funcionária do Deportes Tolima, no intervalo do jogo entre as duas equipas."No dia 25 de novembro, no jogo disputado no Estádio Manuel Murillo Toro, aconteceu um ato que consideramos extremamente grave e delicado e teve como protagonista Teófilo Gutiérrez que, segundo fomos informados, no momento de abandonar o relvado para o balneário, ao passar ao lado de uma funcionária do clube tocou nas suas partes íntimas (rabo) dando-lhe uma palmada", refere um comunicado da liga.A mensagem da liga colombiana acrescenta que o sul-americano, de 38 anos, "repetiu a conduta abusiva" ao voltar do balneário, no fim do intervalo. Os atos terão sido presenciados por funcionários da equipa da casa e por trabalhadores das equipas de transmissão do encontro.Além da suspensão, o atleta, que passou pelo Sporting em 2015, terá de pagar uma indemnização superior a um milhão de pesos (mais de 200 euros). A liga pede também ao Deportivo Cali, onde joga Gutiérrez, que inicie campanhas de sensibilização para promover o respeito pelas mulheres.O jogador colombiano já reagiu à acusação e disse que sempre respeito as mulheres. O ex-Sporting diz que as acusações foram realizadas sem provas."Sempre manifestei o maior respeito pelas mulheres, no campo pessoal e desportivo, motivo pelo qual considero como caluniosas as afirmações a meu respeito. Carecem de fundamento e não correspondem à realidade. Vou defender o meu bom nome em todas as instâncias necessárias", alegou.