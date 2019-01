Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falta de golos de Bas Dost preocupa o Sporting

Holandês não marca há quatro jogos e Luiz Phellype vai ter mais oportunidades de jogar.

Por Mário Figueiredo | 09:07

A seca de golos de Bas Dost nos últimos quatro jogos está a preocupar Marcel Keizer, que pondera dar mais tempo de jogo ao reforço Luiz Phellype.



O goleador holandês, ainda o melhor marcador da equipa leonina, com 10 golos, atravessa um momento de menor fulgor. Tem tido várias oportunidades de golo, mas tem falhado de forma incrível. Foi assim com o Belenenses (2-0), FC Porto (0-0), Feirense (2-0) e Moreirense (2-1).



Marcel Keizer quer manter a sua confiança em Bas Dost, porque acredita que esta seca é passageira, mas admite dar mais tempo a Luiz Phellype, jogador que foi contratado ao P. Ferreira, da II Liga.



O possante avançado brasileiro (1,88 metros e 83 kg) já fez a sua estreia frente ao Feirense, tendo jogado 13 minutos no lugar de Bas Dost. Nesse período conseguiu um vistoso remate ao poste.



O brasileiro reclama mais oportunidades para jogar e já demonstrou que está apto a dar o seu contributo à equipa. Segundo o CM apurou, tem sido um elemento muito ativo nos treinos, demonstrando empenho total. Mais, tem conversado muito com Bas Dost, de quem tem retirado alguns ensinamentos.



Perante os jogos de três em três dias é natural que a rotatividade dos avançados comece já no jogo com o Sp. Braga das meias-finais da Taça da Liga, que se disputa na quarta-feira, pelas 19h45. A titularidade vai continuar a ser de Bas Dost, mas Luiz Phellype terá a sua oportunidade de se mostrar.



Bruno Fernandes: "Taça da Liga é um dos objetivos"

"Jogar de três dias em três dias quer dizer que estamos em todas as provas. Nem sempre é fácil gerir o cansaço, mas mentalmente é bom. A Taça da Liga é um dos objetivos", disse Bruno Fernandes à Sporting TV.



O médio leonino, que foi determinante na vitória sobre o Moreirense (2-1) ao apontar o segundo golo, está surpreendido com a veia goleadora que tem demonstrado ao somar 16 golos, o seu recorde pessoal: "Estou feliz. Um dos objetivos é passar o número de golos. Agora quer marcar mais."



PORMENORES

Durkin referenciado

O jovem defesa-central Chris Durkin, de 18 anos, do DC United, está referenciado pelo Sporting. O jogador, que já foi apontado ao Benfica, é visto como um valor de futuro, dada a sua qualidade. Os leões procuram alternativas para Coates e Mathieu. O jovem encaixa no perfil e ainda pode valorizar.



Lumor de saída

O defesa esquerdo Lumor, jogador que nunca se afirmou no Sporting depois de ter sido contratado ao Portimonense, está de saída. Os franceses do Amiens são o destino, mas por empréstimo até ao final desta temporada.