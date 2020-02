Chuva de tochas e tensão entre adeptos marcam horas que antecedem clássico FC Porto - Benfica

Já arrancou a partida que vai decidir o 1º lugar na I Liga. Acompanhe o jogo aqui. As escolhas de Bruno Lage para o onze do clássico:As escolhas de Sérgio Conceição para o onze do clássico:A equipa do FC Porto à chegada no Estádio do Dragão e dentro do recinto. Veja as imagens.



19h15 - A duas horas e meia do início do FC Porto-Benfica aqueceu o ambiente em torno do jogo. No viaduto da Alameda do Dragão foram pendurados dois bonecos insufláveis numa alusão ao Benfica e ao árbitro que apitará o encontro, Artur Soares Dias.



19h00 - Um adepto do FC Porto foi identificado pela PSP devido ao lançamento de tochas contra adeptos do Benfica, junto ao Estádio do Dragão.



18h38 - Autocarros dos dragões e das águias já estão a caminho do Estádio do Dragão.

Chegada dos adeptos encarnados ao Dragão 'recheada' com tochas e tensão entre benfiquistas e portistas.- Os adeptos benfiquistas começam a marcha rumo ao Dragão, com cânticos de apoio à equipa encarnada.- Ainda não há detenções ou registo de incidências. No entanto, durante a noite desta sexta-feira e madrugada de sábado, houve episódios de vandalismo em Vila Nova de Gaia, bem como nas casas do Benfica em Gondomar e Barcelos.- Os adeptos do Benfica já chegaram mas só vão ser colocados numa caixa de segurança por parte da PSP, num caminho com destino ao Estádio do Dragão por volta das 18h00.A escolta policial, num percurso de cerca de 30 minutos, deverá ser cumprido sob todas as regras de segurança. À chegada, todos os adeptos vão ser alvos de uma revista. Este é um jogo de alto risco, com "tolerância zero" para engenhos pirotécnicos e "segurança máxima".É expectável que exista tensão neste tipo de partida, de acordo com as autoridades.A casa do Benfica de Vila Nova de Gaia foi vandalizada na madrugada desta sexta-feira. As instalações apresentam marcas visíveis de apredejamento."Chegou a vossa hora", foi a mensagem deixada no exterior do local.Também as casas do Benfica em Gondomar e Barcelos vandalizadas na véspera do clássico frente ao FC Porto."Isto acontece sempre que o Benfica está em cima", relatou o presidente da Casa do Benfica de Gondomar.

"É um clássico, como se costuma dizer, bem quentinho, no qual os adeptos metem toda a paixão mas essa é a beleza do futebol, é uma pressão fantástica." Foi desta forma que Sérgio Conceição fez, ontem, a antevisão do jogo entre o FC Porto e o Benfica.Os sete pontos de vantagem sobre o FC Porto, na liderança do campeonato, não arrefecem a ambição de Bruno Lage. Na antevisão do clássico deste sábado, o técnico foi perentório: "É para ganhar e não para empatar, essa é a nossa intenção e motivação. Preparar o jogo para ganhar e ganhá-lo", garantiu.Bruno Lage explicou depois o porquê de a igualdade no Dragão não servir ao Benfica. "Imagine. Empatávamos, ficávamos todos felizes e depois íamos perdendo os pontos que temos de vantagem. O momento é de tentar vencer, esse é o nosso foco e a nossa determinação", voltou a vincar.