ASAE apanha treze candongueiros a vender bilhetes para o clássico FC Porto - Benfica

Treze candongueiros (revendedores de bilhetes para espetáculos a preços mais elevados do que o oficial) foram detidos por especulação e venda irregular de bilhetes online para o clássico de ontem entre o FC Porto e o Benfica, anunciou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).



Foram apreendidos 30 bilhetes, alguns deles vendidos 350% acima do valor facial, alcançando um lucro que não foi divulgado.





Em comunicado, a ASAE adianta que realizou uma ação de fiscalização nas cidades do Porto, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Vila do Conde e Matosinhos e que "foram instaurados 14 processos-crime por especulação e venda irregulares de bilhetes". Os bilhetes apreendidos estavam à venda através da internet e sete deles eram falsos."Foram ainda detidos 13 indivíduos, em flagrante delito, tendo sido constituídos como arguidos, acrescendo referir a identificação de um menor de 16 anos, o qual foi identificado ao abrigo da Lei Tutelar Educativa", indica a ASAE.A ASAE alerta para a compra de bilhetes acima do valor oficial, por contributo para o crime de venda irregular de bilhetes, com prisão até 3 anos.