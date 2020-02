FC Porto derrota Benfica em dia de clássico e encurta distância em quatro pontos

O FC Porto reduziu este sábado para quatro pontos a desvantagem para o líder Benfica, ao vencer os campeões em título por 3-2, no Estádio do Dragão, em encontro da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Sérgio Oliveira, aos 10 minutos, Alex Telles, aos 38, de penálti, e Rúben Dias, aos 44, na própria baliza, marcaram para os 'dragões', que já tinham vencido as 'águias' na Luz (2-0), e Vinícius para os 'encarnados', aos 18 e 50.

Na classificação, o conjunto de Bruno Lage, que somava 16 triunfos consecutivos na prova e 19 fora, contando os últimos nove de 2018/19, manteve-se com 54 pontos, enquanto os comandados de Sérgio Conceição passaram a somar 50.



O 'clássico' entre FC Porto e Benfica arrancou, este sábado, às 20h30 com "tolerância zero" e "segurança máxima" da parte da PSP em situações de violência ou engenhos pirotécnicos.



Os azuis e brancos receberam os encarnados no Estádio do Dragão, no Porto, numa partida que é de crucial importância para os dois clubes. Em causa estava a luta pelo primeiro lugar do campeonato, com implicações evidentes não só a nível desportivo, mas também financeiro.



Onze do FC Porto: Marchesín, Tecatito, Pepe, Marcano, Alex Telles, Matheus Uribe, Sérgio Oliveira, Marega, Otávio, Luis Díaz e Soares.



Onze do Benfica: Odysseas; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Adel Taarabt, Weigl, Pizzi e Chiquinho; Carlos Vinícius e Rafa.



