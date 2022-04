FC Porto goleia Portimonense por 7-0 e dá passo de gigante rumo ao título

Esta é a crónica de uma goleada anunciada. O Portimonense foi ao Dragão estender uma passadeira ao FC Porto rumo ao título. Um triunfo arrasador que deixa os azuis-e-brancos com nove pontos sobre o Sporting (só joga este domingo), a quatro jogos do final da Liga.Algumas ausências já eram esperadas entre os algarvios devido aos castigos de Willyan, Lucas Possignolo, Welinton e de Nakajima (emprestado pelos dragões). Mas quando surgiu a ficha de jogo, outros habituais titulares ficaram no banco, como Samuel Portugal, Angulo e Filipe Relvas (Pedrão nem ao banco foi). Nos seus lugares surgiram jogadores com poucos ou nenhuns minutos no campeonato nacional.Do outro lado esteve um FC Porto dominante, avassalador e sem culpas das escolhas surpreendentes de Paulo Sérgio. A equipa portista não criou muitas chances na primeira parte, mas também não era preciso, dadas as debilidades do Portimonense. Taremi, por duas vezes, Grujic e Evanilson marcaram para os dragões, que foram muito eficazes.O Portimonense, que tem pela frente na próxima jornada o Moreirense (jogo do seu campeonato), foi uma nulidade.Nada mudou após o descanso. Taremi fez o seu terceiro logo a abrir, Pepe fez o sexto do jogo e Evanilson fechou as contas. Depois de fazer sair Otávio e Zaidu (não entraram para o 2º tempo a pensar nos próximos duelos), Sérgio Conceição deu descanso a Pepe, Vitinha e Taremi.Do outro lado, e sabe-se lá porquê, Paulo Sérgio promoveu a estreia de três sub-23. Bruno Reis, Paulo Estrela e Diogo Rodrigues vão ter um sentimento agridoce sempre que recordarem o seu primeiro jogo na equipa A do Portimonense.Na véspera do 40º aniversário da chegada de Pinto da Costa à presidência do clube, uma prenda de todo tamanho dos jogadores. E também do emblema algarvio, que em 19 jogos no Dragão para o campeonato conta com outras tantas derrotas tendo sofrido 61 golos e marcado sete. Tem a palavra este domingo o Sporting. E se não vencer o Benfica, o FC Porto tem tudo para encomendar as faixas do seu 30º título de campeão."Tornámos o jogo fácil ao materializar o nosso poder ofensivo. Mais uma batalha ganha, mas ainda faltam alguns jogos. Não há euforias para ninguém, vamos preparar o Sporting da melhor forma", afirmou Sérgio Conceição.O FC Porto fez um bom treino para o jogo da Taça de Portugal, na quinta-feira com o Sporting (dragão está em vantagem após a vitória por 2-1 em Alvalade). Taremi e Evanilson estão ‘on fire’. Grandes dificuldades esperam os leões.Muito se falou (e bem) do escândalo que foi o Belenenses SAD-Benfica, o jogo da vergonha. Este sábado, o Portimonense jogou com 11, é um facto, mas as escolhas de Paulo Sérgio (que para si devem fazer sentido) vão decerto fazer correr muita tinta.Também para Tiago Martins o jogo não teve muita história. Sem problemas no plano disciplinar, ajuizou bem no lance do penálti sofrido sobre o médio Otávio. O internacional português é carregado pelo ‘algarvio’ Lazaar nas costas.