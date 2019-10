Frederico Varandas apertado por acionistas

Frederico Varandas foi apertado pelos acionistas do Sporting na Assembleia Geral (AG) da SAD que questionaram as opções do mercado que tomou, apurou o CM. A administração leonina foi mesmo confrontada com temas fora da ordem de trabalhos, mas que acabaram por ser debatidos, numa reunião que começou às 20h00 de 3ª feira e acabou na madrugada desta quarta-feira.

O mercado no último defeso foi um dos temas mais quentes, com perguntas sobre os 30 milhões de euros gastos no reforço da equipa e sobre as vendas de Bas Dost e outros jogadores.





Foram ainda abordados os acordos feitos por Podence (Olympiacos) e William (Bétis), que tinham rescindido os contratos na sequência das agressões de Alcochete. Os 37 acionistas presentes (estavam inscritos 50) quiseram ainda saber as causas do falhanço do empréstimo obrigacionista que ficou aquém dos 30 milhões de euros e como é que a venda das Gamebox bateu todos os recordes e o estádio continua longe de encher.Varandas terá mesmo sido chamado à atenção pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, Bernardo Ayala, por respostas que deu aos acionistas. O relatório e contas da SAD, que apresentou um prejuízo de 7,8 milhões €, foi aprovado por 99,6% dos acionistas.Balneário dividido? Jamais! É fechado, muito unido. Para o Acuña é normal virar as costas porque não gosta de ver penáltis quando é outro jogador a marcar", disse esta quarta-feira Eduardo sobre o facto do argentino não ter visto nem celebrado o golo de penálti de Bruno Fernandes que deu a vitória sobre o D. Aves.confirmou que nos últimos 3 penáltis da época passada, Acuña virou as costas. Sobre o jogo de hoje (Lazk, para a Liga Europa), Eduardo não tem dúvidas: o objetivo são os 3 pontos.