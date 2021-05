Golo de penálti dá fôlego ao Famalicão em jogo frente ao Santa Clara

O Famalicão recebeu e venceu o Santa Clara, com um golo de penálti, convertido por Ivo Rodrigues. O triunfo permite à equipa de Ivo Vieira sair de zona perigosa da tabela.Os açorianos entraram acutilantes e criaram, aos 10’, a primeira grande oportunidade de golo. Rui Costa rematou colocado para defesa apertada de Luiz Júnior. A expulsão de Nené, aos 35’, deixou o Santa Clara em maus lençóis. A equipa de Ivo Vieira cresceu e Pepê rematou, já nos descontos da primeira parte, com estrondo, ao ferro da baliza de Marco Pereira.Na 2ª metade, o Famalicão tentou desequilibrar e Pepê rematou, aos 52’, com perigo. O Santa Clara, em desvantagem numérica, baixou linhas e foi dando conta do recado perante um Famalicão desinspirado. Ainda assim, Ivo Rodrigues introduziu (69’) a bola na baliza de Marco Pereira mas o VAR invalidou o lance. Sem fazer muito por isso, o Famalicão marcou, aos 83’, num penálti convertido por Ivo Rodrigues. Os ilhéus reagiram mas o resultado já não se alterou.