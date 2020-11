Gonçalo Inácio e Max seguros no Sporting

O defesa central Gonçalo Inácio e o guarda-redes Maximiano renovaram esta quarta-feira os respetivos contratos com o Sporting, até 2025.Os dois jogadores formados no clube ficam com uma melhoria substancial dos salários, mas mantêm as cláusulas de rescisão nos 45 milhões de euros.Segundo o CM apurou, Luís Maximiano passou a auferir 450 mil euros brutos por ano. "Representa um momento muito feliz para mim e para a minha família. Já são muitos anos. Cheguei aqui muito jovem, mas com um objetivo. Felizmente as coisas estão a acontecer como eu sonhei", disse, acrescentando: "Quero continuar para fazer mais e melhor daqui para a frente. Sinto que é o momento em que o clube diz que acredita em mim e no meu trabalho, e vou tentar corresponder dando o meu melhor".Sobre o futuro, o guardião garantiu: "Podem esperar o mesmo de sempre, um Maximiano que vai trabalhar para ajudar a equipa a lutar sempre pelos seus objetivos".Já o defesa central Gonçalo Inácio, de 19 anos, vai passar para o escalão salarial dos 140 mil euros brutos por ano. "É um enorme orgulho. Tenho trabalhado desde criança para chegar a este espaço e estou muito feliz por este momento. Não pensava chegar tão cedo mas tenho trabalhado para isso e o mister também parece mostrar confiança em mim", disse.O Sporting regressou ontem aos treinos, o primeiro como líder isolado da Liga (após a derrota do Benfica), e foi patente a boa disposição dos jogadores, com muitos sorrisos. Esta sessão marcou o início da preparação do jogo com o V. Guimarães no sábado (20h30, SportTV1).Bruno Tabata e Antunes continuam a recuperar das respetivas mazelas (ambas na coxa direita) e ontem realizaram trabalho no ginásio e no relvado com os restantes elementos da equipa. Ainda devem ficar de fora do deslocação a Guimarães. Os leões voltam a trabalhar hoje pelas 10h00 em Alcochete.