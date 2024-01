O antigo guarda-redes italiano Gianluigi Buffon defendeu o aumento da dimensão das balizas, numa entrevista ao jornal Tuttosport. "As medidas são as mesmas desde 1875. Na altura se calhar eram demasiado grandes, mas agora, vendo alguns guarda-redes, dá que pensar", argumentou o ex-futebolista.Gianluigi Buffon explicou o efeito da altura dos guardiões nos remates efetuados a longa distância das balizas. "Há 30 anos, em cada 50 pontapés de longe, 10 eram golo. Atualmente devem entrar uns três. De longe é muito difícil marcar um golo a um guarda-redes de dois metros", destacou.Simultaneamente, o campeão do mundo em 2006 pela 'Squadra Azzurra' apontou a maior velocidade dos jogadores de campo como dificuldade acrescida para os donos das balizas. "São mais imprevisíveis e rematam com mais força", notou.