Imagens mostram reencontro emocionante de Luís Diaz com pai após o rapto

"uma organização criminosa" chamada 'Los Primos'.

quando estavam numa bomba de gasolina em Barrancas. A mãe do jovem de 26 anos foi libertada poucas horas depois.

O jogador ex-FC Porto Luis Díaz reencontrou-se com o pai, que foi raptado e esteve em cativeiro uma semana e meia. As imagens partilhadas esta terça-feira pela Federação Colombiana de Futebol mostram a emoção do momento.As autoridades do país sul-americano detiveram quatro criminosos envolvidos no rapto do pai jogador, dois dias depois da libertação de Luis Manuel Díaz. Os suspeitos pertencem aO pai do atleta colombiano do Liverpool tinha revelado que passou "quase 12 dias sem conseguir dormir" , mas que não foi maltratado pelos raptores.