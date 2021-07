Inter na corrida por Luis Díaz com o FC Porto

As boas prestações de Luis Días ao serviço da seleção da Colômbia, na Copa América, que terminou na madrugada de domingo, fazem dele o jogador mais desejado do plantel do FC Porto, no contexto do mercado de transferências.De Itália chegam notícias de que o Inter de Milão se juntou ao lote de pretendentes, no qual já estavam tubarões como o AC Milan, Roma e Tottenham, tal como oeste domingo deu conta. Os emissários dos nerazzurri ao Brasil, país onde decorreu a Copa América, ficaram impressionados com o extremo de 24 anos e aconselham vivamente a contratação aos responsáveis do clube. O Inter, segundo informações provenientes de Itália, pode avançar com uma proposta na ordem dos 18 milhões de euros. Um valor baixo para as pretensões do FC Porto, que tem o jogador amarrado por uma cláusula de 80 milhões de euros. Contudo, a pressão de ter de fazer mais-valias pode obrigar a uma venda abaixo das pretensões da SAD portista.