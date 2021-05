Já é conhecido o árbitro do clássico Benfica-FC Porto

O jogo entre Benfica, terceiro classificado, com 66 pontos, e FC Porto, segundo, com 70, a seis do líder Sporting, disputa-se na quinta-feira, no Estádio da Luz, a partir das 18:30.



Será o 20.º jogo entre 'grandes' do futebol para Artur Soares Dias e o nono encontro que o árbitro dirige entre 'águias' e 'dragões', num registo que é claramente favorável aos portistas, com cinco triunfos, um empate e duas derrotas.



Desses oito jogos, seis foram na I Liga, três dos quais no Estádio da Luz, com o FC Porto a vencer em 2015/16 (2-1) e 2017/18 (1-0), este com golo de Herrera aos 90 minutos, e a perder também para a Liga em 2014, por 2-0, poucos dias após a morte de Eusébio.



Já o último jogo entre Benfica e FC Porto que o juiz portuense dirigiu foi na última época, na final da Taça de Portugal que os 'dragões' venceram em Coimbra por 2-1, com o central Mbemba a 'bisar', aos 47 e 58 minutos, e Carlos Vinicius a reduzir de grande penalidade, aos 84.



Esta época, Artur Soares Dias esteve também no dérbi da primeira volta entre Sporting e Benfica, no Estádio José Alvalade, que os 'leões' venceram por 1-0.



Artur Soares Dias, que é um dos 18 escolhidos pela UEFA para o Euro2020 de futebol, é um dos árbitros no ativo com maior número de jogos entre os três 'grandes', desde que se estreou num dérbi em 2011, com triunfo do Benfica em casa do Sporting (2-0).



Em outros jogos da 31.ª jornada agendados para quinta-feira, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol indicou Nuno Almeida para o Moreirense-Nacional, Manuel Mota para o Belenenses SAD-Portimonense e André Narciso para o Farense-Vitória de Guimarães.



Na quarta-feira, Fábio Veríssimo será o árbitro do Rio Ave-Sporting, Hélder Malheiro estará no Sporting de Braga-Paços de Ferreira e Rui Costa no Marítimo-Gil Vicente.

