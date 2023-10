A final do Mundial 2030 vai jogar-se no Estádio Santiago Bernabéu, avançou o La Sexta.Esta quarta-feira, a FIFA confirmou que a competição será organizada por Portugal, Espanha e Marrocos , com os jogos inaugurais a serem disputados no Uruguai, na Argentina e no Paraguai.Em Espanha, há 15 estádios candidatos a receber jogos do Mundial. A final vai ter lugar no anfiteatro do Real Madrid, um dos que cumpre o requisito mínimo de 80 mil lugares para albergar o jogo decisivo da maior competição de seleções.