João Noronha Lopes anuncia dissolução da comissão de sócios criada para rever estatutos do Benfica

O antigo candidato à presidência do Benfica, João Noronha Lopes, anunciou que a comissão de sócios foi dissolvida. Recorde-se que, a comissão tinha como principal objetivo trabalhar numa proposta para que os estatutos do clube encarnado fossem alterados."Há largos meses que trabalho com um grupo de sócios numa proposta de alteração de estatutos. Entretanto a Direção do clube revelou também a vontade de avançar com um processo de revisão de estatutos. Saúdo esta decisão bem como o espírito agregador demonstrado pela Direção ao convidar várias pessoas deste grupo de sócios para integrarem a futura comissão", pode ler-se em comunicado divulgado esta quarta-feira.Noronha Lopes aproveita ainda para agradecer a Antonio Bagão Félix, João Loureiro, Carlos Perdigão, Manuel Santos Vítor, Luis Pedro Duarte e Tiago Almeida "pela disponibilidade e empenho".O comunicado termina com a convicção do antigo candidato à presidência de que a renovação dos estatutos será um motivo de orgulho para todos os benfiquistas e um momento importante na história do Benfica, que ficará "mais moderno e mais fiel aos seus princípios associativos e democráticos".