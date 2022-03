John Textor nega ter avançado com uma proposta de 50 milhões de euros por 25 por cento da SAD do FC Porto. Na sequência da informação veiculada por um jornalista da SIC nas suas redes sociais, o investidor utilizou o Twitter para fazer o seu esclarecimento. "Isto é pura especulação. Não é segredo que adoro o futebol português, mas não fiz uma oferta pelo FC Porto e não contratei intermediários para atuarem em meu nome", escreveu.



O norte-americano vinca a sua posição, porém otem confirmado que este é um processo que se encontra em andamento, sendo até o interesse de John Textor no FC Porto do conhecimento público e nunca negado. O investidor, que tentou entrar na SAD do Benfica ainda na presidência de Luís Filipe Vieira e voltou a auscultar essa possibilidade já depois da eleição de Rui Costa, tinha reiterado a sua intenção, em janeiro, de investir num clube português, não excluindo o FC Porto como um dos seus alvos preferidos. John Textor está ligado neste momento ao Botafogo, do Brasil, ao Crystal Palace, de Inglaterra, e ao Molenbeek, da Bélgica.