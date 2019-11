Cerimónia de condecoração de Jesus: "Se Deus é brasileiro, Jorge Jesus é carioca"

O técnico português Jorge Jesus, que treina atualmente o clube 'carioca' Flamengo, foi esta segunda-feira condecorado com o título de cidadão honorário da cidade brasileira do Rio de Janeiro.



A distinção foi entregue ao técnico português pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A iniciativa de homenagear desta forma Jorge Jesus partiu do ex-atleta do Flamengo, e atual vereador daquela cidade brasileira, Felipe Michel.







Para o autarca, "Jesus já era carioca de coração. Agora é de papel assinado". "O trabalho de Jesus ultrapassou as fronteiras do Brasil e da América do Sul. É um trabalho de qualidade mundial. Ser carioca é diferente, um carioca é um carioca", acrescentou Jorge Felippe.



"Se os portugueses descobriram o Brasil, o mister redescobriu o futebol", afirmou Tânia Bastos, vice-presidente da Câmara aquando da sua intervenção. Reforçando a condecoração, a autarca comparou o técnico português a Deus. "Se Deus é brasileiro, Jesus [Jorge Jesus] é carioca", afirmou.



Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, também proferiu algumas palavras direcionadas ao treinador do seu clube. Para o presidente do clube, a contratação do técnico foi uma aposta ganha, que não podia ter corrido melhor.



"Fez um trabalho maravilhoso aqui no Flamengo", disse Landim agradecendo ao português todo o trabalho desenvolvido até à data com a equipa de futebol.



Sobre Jorge Jesus, ainda durante a sua intervenção nesta cerimónia, o presidente do Flamengo destacou algumas características como a vitalidade, o foco e a capacidade de liderança. "Os resultados são consequências das características que ele tem", reforçou Landim.



"O que está a ser feito aqui é muito pouco" para representar a admiração que o povo carioca tem agora por Jorge Jesus, continuou o líder do Flamengo, finalizando o discurso com um pedido: "espero que você fique aqui por muito tempo".



Jesus foi esta segunda-feira homenageado numa cerimónia no plenário da Câmara, que se realizou no Palácio Pedro Ernesto, no Centro do Rio de Janeiro, depois de o Flamengo ter conquistado a Taça Libertadores no passado sábado.

O clube brasileiro do Rio de Janeiro, orientado pelo português Jorge Jesus, conquistou pela segunda vez a Taça Libertadores em futebol, 38 anos depois de o ter feito pela primeira vez, ao vencer o River Plate, detentor do título, na final da 60.ª edição da prova.

No Estádio Monumental, em Lima, no Peru, dois golos do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 89 e 90+2 minutos, deram o troféu aos brasileiros, depois de o colombiano Santos Borré dar vantagem aos argentinos, aos 14 minutos.

Os cariocas só tinham conquistado o cetro uma vez, em 1981, então numa final com os chilenos do Cobreloa.