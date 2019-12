Jorge Jesus está na lista do Real Madrid

Jorge Jesus, que este domingo viu o seu Flamengo perder (0-4) com o Santos na última jornada do Brasileirão, pode estar a caminho do Real Madrid no final desta época.Ao que oapurou, o treinador português está na lista do clube espanhol e a direção do Flamengo - que a 23 e 24 de novembro assegurou a conquista da Taça Libertadores e do campeonato brasileiro - receia não conseguir evitar a saída do técnico a 30 de maio do próximo ano, quando termina o contrato."Nós agora estamos concentrados no Mundial de Clubes, que arranca no dia 17 deste mês, no Qatar, e depois vamos analisar as coisas com toda a calma e segundo as excelentes relações que existem entre o Jorge e o Flamengo. Nós pretendemos o melhor para o Flamengo mas, pela dívida de gratidão que temos para com ele, também queremos o melhor para o Jorge", disse aoMarcos Braz, vice-presidente do Flamengo, responsável pela área do futebol.O Flamengo oferece 8 milhões de euros limpos por temporada a Jesus, mas Marcos Braz receia que não seja suficiente: "Ele é treinador para as melhores equipas do mundo."