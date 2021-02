"Juntos com a família de Quintana": FC Porto presta homenagem a guarda-redes de andebol do clube

"Juntos com a família de Quintana". Foi com esta frase e com o plantel da equipa B do FC Porto unido em campo em forma de coração que se prestou esta quinta-feira mais uma homenagem ao guarda-redes de andebol da equipa portista.



Através de uma imagem publicada no Facebook, a equipa B do FC Porto veio manifestar o seu apoio à família de Alfredo Quintana, que luta pela vida após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante um treino, esta segunda-feira.



Recorde-se que o atleta está internado em estado grave no Hospital de São João, no Porto.