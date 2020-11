Lucas Veríssimo ansioso por jogar no Benfica

Lucas Veríssimo está ansioso por se transferir para o Benfica e deixou-o implícito numa entrevista dada ao Globo Esporte. “É a hora certa”, afirmou o jogador do Santos.









O central, de 25 anos, disse que a Europa é um sonho antigo e que o Benfica é um nome que o atraiu “demais”. “Poder atuar num clube deste nível na Europa e jogar nas competições europeias, como a ‘Champions’ ou Liga Europa” pesou na decisão do defesa.

O principal ativo do Santos comentou a insistência do treinador dos encarnados na sua contratação. Diz Lucas Veríssimo: “Vi a entrevista do Jorge Jesus a elogiar-me. Diz que gostaria de contar comigo no Benfica. Fiquei muito feliz. É mais um fator que me faz querer ir”.





Lucas Veríssimo, que não se cansa de elogiar o clube que representa, fala também da importância da sua venda para o Benfica, considerando que financeiramente o Santos atravessa um momento complicado. A declaração, de acordo com fontes brasileiras contactadas pelo CM, ajuda a reforçar a ideia de que “o jogador e o Benfica estarão concertados” para a entrevista ter sido dada. E o objetivo é claro: acelerar a vinda do jogador. Jesus, como noticiámos, quer tê-lo a trabalhar antes da reabertura do mercado.

weigl é cobiçado mas prefere ficar na luz



Weigl está a ser cobiçado pela Juventus, Inter e Milan, segundo o ‘TuttoInter24’. Mas o CM sabe que o alemão não pretende, nesta altura, sair do Benfica, até porque vai ser pai, como anunciou há poucos dias.