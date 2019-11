Luís Filipe Vieira gera situação de mal-estar no Benfica

Luís Filipe Vieira viajou de jato privado para Leipzig, no entanto o presidente do Benfica só assistiu à primeira parte do jogo dos encarnados na Liga dos Campeões.



O Correio da Manhã sabe que a situação gerou mal-estar no seio da comitiva benfiquista.





O presidente da equipa das águias foi acompanhado pelo filho Tiago, o vice Nuno Gaioso e Costa Quinta.