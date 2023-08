Luis Rubiales recusa demitir-se na sequência do beijo forçado que deu a uma jogadora da seleção feminina, mas o Governo espanhol já iniciou o processo que visa suspender, durante a próxima semana, o presidente da federação de futebol (RFEF).



O Conselho Superior do Desporto (CSD), presidido pelo secretário de Estado para o Desporto, Victor Francos, fez esta sexta-feira uma denúncia no Tribunal Administrativo do Desporto (TAD) por “infrações muito graves”.









