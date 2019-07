Marchesín assina por quatro anos com o FC Porto

Agustín Marchesín assinou ontem contrato com o FC Porto para as próximas quatro temporadas, apurou o. Os dragões vão pagar ao América do México cerca de 7,6 milhões de euros pelo guarda-redes argentino de 31 anos.O jogador, que fez muita força para rumar ao FC Porto apesar da pressão dos adeptos para ficar, deve ser inscrito a tempo na UEFA, pelo que poderá ser opção para o duelo com o Krasnodar para a Champions, no dia 7 de agosto.A contratação de Marchesín coloca um ponto final no processo de escolha para a baliza que teve vários nomes, entre eles Navas, Anthony Lopes, Koubek, Trapp e Buffon. Gerónimo Rulli (Real Sociedad) foi outro jogador apontado à baliza do Dragão mas, segundo o jornal ‘Mundo Deportivo’ terá tido opinião negativa de Iker Casillas, que é agora o ‘elo de ligação’ do plantel com o técnico e a direção portista.Ainda no que ao mercado diz respeito, o colombiano Mateus Uribe também deve ser reforço. O médio do América do México é visto como o sucessor de Herrera. Capacidade física, técnica e sentido de golo são argumentos que terão convencido em definitivo a estrutura técnica do FC Porto.O FC Porto confirmou ter recebido uma proposta de 30 milhões de euros, do Mónaco, por Danilo. Os dragões, em comunicado, garantem que o jogador é "intransferível" nesta temporada. O médio de 27 anos tem contrato até 2022 e uma cláusula de 60 milhões de euros.