Otávio titular para apertar Benfica

Sérgio Conceição vai mexer no onze do FC Porto para atacar o Portimonense e apertar o Benfica na liderança, sendo Otávio e Rodrigo Conceição duas das alterações face ao triunfo (2-0) sobre o Bayer Leverkusen para a Champions. Otávio, que só entrou na segunda parte no jogo com os alemães, deve agora ser titular. Sérgio Conceição está ciente das dificuldades que os algarvios podem criar e não pretende facilitar, depois de ter reduzido a diferença para o líder Benfica para três pontos.É que as atenções também já estão viradas para o jogo com o Benfica, da jornada seguinte, no dia 21 deste mês. Um jogo importante para as contas da liderança da Liga, pois pode permitir aos dragões igualarem as águias no comando.Mas também Rodrigo Conceição, filho do técnico portista, pode voltar à titularidade na Liga, depois de ter ficado de fora no jogo com os alemães para a Liga dos Campeões. João Mário foi titular nesse jogo, mas a irregularidade demonstrada e novo jogo com os alemães na próxima semana fazem o técnico promover alguma rotação na equipa, face aos próximos jogos, sem nunca esquecer o clássico.Aliás, os bilhetes foram ontem colocados à venda e tiveram grande procura, num sinal da confiança que reina no Dragão. Certo é que, no jogo com os algarvios, Conceição conta com todos os elementos do plantel. Wendell, que tinha saído com queixas no embate com o Bayer Leverkusen, já está recuperado. Os dragões treinam esta sexta-feira no Olival. Depois, Conceição irá fazer a antevisão do jogo deste sábado com o Portimonense, no Algarve.