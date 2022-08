Paulo Futre no hospital com enfarte e submetido a cateterismo

O antigo jogador Paulo Futre sentiu-se mal no funeral da mãe, este domingo, na Moita, e foi assistido a um enfarte no hospital do Barreiro.



O internamento de Futre foi confirmado ao CM por fonte familiar.





Recorde-se que a mãe do ex-futebolista sofria de Alzheimer há vários anos.

"Ele [Paulo Futre] sentiu-se mal durante o funeral, começou a suar imenso e chamámos o INEM, que nas primeiras observações verificou que estava com a tensão muito baixa, razão pela qual decidiram levá-lo para o hospital", revelou uma fonte próxima do ex-internacional à Lusa.O antigo futebolista "entrou na ambulância perfeitamente consciente". Foi depois transportado para a unidade hospitalar da Margem Sul do Tejo e, posteriormente, transferido para o "Santa Maria", em Lisboa, onde está a ser submetido a um cateterismo.Futre anunciou a morte da mãe, Maria Augusta Fernandes dos Santos, no passado dia 17 de agosto, na rede social Instagram, ao partilhar uma fotografia com a seguinte mensagem: "Até sempre minha querida mãe, descansa em paz".