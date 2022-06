Paulo Sousa está de saída do Flamengo

Está por horas, ao que tudo indica, o anúncio oficial do despedimento de Paulo Sousa do comando técnico do Flamengo. A derrota desta quinta-feira, com o Bragantino (1-0) para o Brasileirão, foi a gota de água para a direção do clube carioca.









O Flamengo ocupa a 14ª posição no Campeonato Brasileiro, com apenas três vitórias em dez jogos. O técnico português, de 51 anos, tem sido visado pelos adeptos do Mengão devido aos maus resultados.

Segundo a imprensa brasileira, o sucessor de Paulo Sousa já está encontrado. Trata-se de Dorival Júnior, atual treinador do Ceará. O técnico brasileiro, de 60 anos, deverá assinar contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. Se tal se verificar, será a terceira passagem de Dorival Júnior na equipa carioca (em 2012/13 e em 2018).









Paulo Sousa assumiu o cargo de treinador do Flamengo em dezembro do ano passado, depois de ter deixado o comando técnico da seleção da Polónia. Em 31 jogos no Mengão, o viseense conseguiu vencer 18, empatou seis e perdeu em sete ocasiões.

O melhor que o técnico conseguiu fazer foi colocar o Flamengo nos oitavos de final da Taça Libertadores. Na fase de grupos da competição, os rubro-negros passaram em primeiro no Grupo H, com cinco vitórias e um empate com os argentinos do Talleres (2-2).





Fim da linha para Paulo Sousa que, ao contrário de Jorge Jesus, não irá deixar saudades aos fervorosos adeptos do clube do Rio de Janeiro.