Paulo Sousa é dado como futuro treinador do Flamengo no Brasil, mas existe ainda um ‘pormenor’ para que o acordo seja dado como fechado. É que o técnico português ainda é o atual selecionador da Polónia. “Fui informado pelo Paulo Sousa de que queria rescindir o contrato com a seleção por causa de uma oferta de outro clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente”, revelou Cezary Kulesza, presidente da federação da Polónia, na rede social Twitter. Paulo Sousa tinha dito, anteriormente, quando questionado pelo interesse do ‘Mengão’, que “tinha contrato com a seleção da Polónia”.





Apesar deste impasse, tudo indica que o português será mesmo o treinador do clube brasileiro nas próximas duas temporadas. A confirmar-se esta notícia, chega assim ao fim a novela Jorge Jesus-Flamengo. Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do emblema carioca, esteve vários dias em Portugal, na expectativa de levar o treinador do Benfica de volta para o Brasil. Esteve inclusive no Dragão, na derrota (0-3) do Benfica frente ao FC Porto para a Taça de Portugal, e na casa do técnico. No entanto, os dirigentes do ‘Fla’ nunca conseguiram convencer Jesus e foram obrigados a virar atenções para Paulo Sousa.



Perfil



Carreira do treinador







Após pendurar as chuteiras, Paulo Sousa deu os primeiros passos como treinador nos sub-16 de Portugal. Em 2010/11, assinou pelo Videoton (Hungria), onde conquistou duas Supertaças e uma Taça da Liga. De seguida, orientou o Maccabi Tel Aviv, no qual arrecadou uma Taça e uma Liga israelita. O último troféu foi na temporada 2014/15, ao serviço do Basileia. Ganhou a Liga suíça. Depois passou pela Fiorentina, Tianjin Quanjian e Bordéus. É selecionador da Polónia desde o início deste ano.

polónia

no play-off



Paulo Sousa prepara-se para deixar a seleção polaca numa altura decisiva. A Polónia vai disputar o play-off de acesso ao Mundial 2022, frente à Rússia (24/3). Caso vença este primeiro duelo, terá depois de jogar no dia 29/3 a final com o vencedor do jogo Suécia-Rep. Checa.