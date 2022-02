Pote ressentiu-se de uma lesão na coxa esquerda e falhou o treino desta quinta-feira do Sporting, apesar do departamento médico estar confiante de que o jogador vai recuperar para o jogo deste sábado (18h00, Sport TV1) com o Marítimo, apurou o Correio da Manhã.









As queixas que o extremo apresentou fizeram soar o alarme em Alvalade em vésperas de uma deslocação sempre difícil à Madeira. Pote foi poupado da sessão de trabalho, limitando-se a gerir a condição física como forma de precaução. O objetivo foi não aumentar a carga física numa zona que está fragilizada.

Os leões falam em “mialgia” (dores) que o jogador já tinha sentido no jogo com o Famalicão (triunfo por 2-0) e acabou mesmo por o afastar do clássico com o FC Porto (2-2), tendo apenas regressado no jogos com o Man. City (derrota por 5-0) e Estoril (marcou um dos três golos da vitória).





O jogador vai continuar esta sexta-feira a treinar à margem e tudo aponta que estará apto para o jogo com os insulares. Caso não recupere, o que é pouco provável, Rúben Amorim conta com o reforço Marcus Edwards, que foi contratado ao V. Guimarães neste mercado e ainda cumpre um período de adaptação. Os leões voltam a treinar esta sexta-feira.



Pote decisivo







Leia também Ugarte avança com Marítimo Pote tem sido decisivo no Sporting. Fez 31 jogos, apontou 14 golos e fez 7 assistências. Na Liga soma 18 jogos, sete golos e cinco assistências.

Manuel Oliveira é o juiz



Manuel Oliveira (Porto) é o árbitro escolhido para dirigir o jogo Marítimo-Sporting deste sábado (18h00, Sport TV1). O VAR é Bruno Esteves (Setúbal).





Ugarte gerido com pinças



O médio Ugarte voltou esta quinta-feira a fazer treino condicionado, mas está recuperado das queixas de dores no pescoço e cabeça após o choque no jogo com o Estoril. O uruguaio de 20 anos é apontado à titularidade face ao castigo de Palhinha, na sequência dos incidentes do clássico.





Sarabia é baixa de peso no leão



Rúben Amorim não vai poder contar com Sarabia (cumpre castigo), Palhinha e Tabata (ambos castigados após o jogo com o FC Porto). Nuno Santos deve assumir o lugar de extremo-esquerdo que habitualmente pertence ao espanhol, que está emprestado pelo PSG aos leões.