A Procuradoria-Geral da República confirmou esta segunda-feira aoque está a avaliar a abertura de um inquérito de violação de segredo de justiça, no caso da SAD do Benfica que tem como arguidos Rui Costa, presidente, Domingos Soares de Oliveira, bem como Luís Filipe Vieira, ex-presidente, José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso, ex-administradores.O FC Porto já assumiu que teve acesso ao processo, por ser assistente no mesmo. Os advogados da SAD do Benfica (João Medeiros, Paulo Saragoça da Matta e Rui Patrício) já se mostraram surpreendidos por ter sido aceite a consulta do processo por “terceiros estranhos ao processo”.