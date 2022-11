Real Madrid interessado em Enzo Fernández

Enzo Fernández, jogador do Benfica, está apontado ao Real Madrid, noticia o jornal desportivo espanhol Marca. O meio-campista anda nas bocas do mundo desde que se estreou a marcar pela Argentina, no Mundial do Qatar, este sábado.

Ao que tudo indica, os "merengues" andam à procura de reforços para o meio-campo, sendo o argentino uma das opções em cima da mesa.

A prioridade seria Jude Bellingham, o camisola 22 do Borussia Dortmund, que já anda a ser sondado pelo Real Madrid desde o mercado de verão. Desde então, contudo, o Dortmund tem-se mostrado difícil para negociar e a concorrência na corrida por Bellingham tem aumentado, com o Liverpool também a considerar fazer uma proposta pelo internacional inglês.

Entrando este possível negócio num impasse, as atenções do clube madrileno viram-se agora para Enzo Fernández, que já tinha estado no radar do Real Madrid enquanto jogador do River Plate. Acabou por rumar ao Benfica e, desde então, já apontou três golos e fez cinco assistências em 24 partidas de águia ao peito.

A sua aparição no último jogo da Argentina no Mundial do Qatar, frente ao México, veio apagar quaisquer dúvidas que ainda existissem relativamente à sua qualidade enquanto jogador, tendo apontado o segundo tento da equipa vitoriosa.

O seu valor no mercado tem subido nos últimos dias, encontrando-se de momento entre os 21 e os 35 milhões de euros. No verão o Benfica pagou 10 milhões pelo jogador, quantia que subiu para os 12 milhões no seu décimo jogo pelo clube da Luz, e que poderá atingir os 18 milhões caso sejam atingidos certos objetivos.

Estando a sua cláusula de rescisão na marca dos 120 milhões de euros, o Real Madrid vai estudando a hipótese de abordar o clube e o jogador com uma proposta que ronde este valor.