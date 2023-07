Reveladas as datas e horários da 1ª jornada da liga portuguesa de futebol

A Liga Portugal revelou, esta quarta-feira, as datas e horários da primeira jornada da edição 2023/24 da I Liga Portuguesa de futebol.O campeonato arranca no dia 11 de agosto, com um Sporting de Braga - Famalicão às 20h15. No dia 12 é a vez de Sporting se estrear, contra o Vizela às 20h30, no Estádio José Alvalade.Já Benfica e Porto estreiam-se no dia 14, ambos fora de casa. As águias vão ao Bessa jogar contra o Boavista e os Dragões deslocam-se a Moreira de Cónegos para defrontar o recém-promovido Moreirense.Confira a lista completa dos jogos:Sp. Braga - Famalicão, 20h15Gil Vicente - Portimonense, 15h30Farense - Casa Pia, 18h00Sporting - Vizela, 20h30Rio Ave - Chaves, 15h30Est. Amadora - Vitória de Guimarães, 18h00Arouca - Estoril Praia, 20h30Moreirense - FC Porto, 18h45Boavista - Benfica, 20h45