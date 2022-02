Roda da fortuna premeia Sp. Braga na Liga Europa

Na decisão por grandes penalidades o Sp. Braga foi mais forte. Por um penálti, convertido por Francisco Moura, quando estava tudo empatado, a equipa minhota segue para os oitavos de final da Liga Europa.Foi tudo menos fácil. Depois de ter empatado a eliminatória no primeiro tempo, com golos de Iuri Medeiros e Ricardo Horta, no segundo tempo e no prolongamento os arsenalistas não conseguiram voltar a bater a defesa do Sheriff e a contenda só se resolveu nos penáltis.O Sp. Braga entrou no jogo balanceado para o ataque e, logo ao minuto 6, André Horta atirou com estrondo ao poste. O primeiro golo arsenalista chegou, com naturalidade, à passagem dos 17’. Numa boa jogada de entendimento, Ricardo Horta serviu Iuri Medeiros, que atirou a contar.Sete minutos depois, foi Matheus a evitar o empate, com uma defesa portentosa a remate de Yansane, isolado. E foi Matheus que lançou o contra-ataque que culminou com o segundo golo do Sp. Braga, aos 42 minutos, apontado pelo capitão Ricardo Horta.A equipa do Sheriff viajou desde Tiraspol, capital da Transnístria (zona independentista da Moldávia), na fronteira com a Ucrânia.O Conselho de Disciplina confirmou a suspensão de dois jogos a André Horta, por injúrias ao árbitro assistente do jogo com o P. Ferreira.