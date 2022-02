"O Edwards é mais uma opção e poderá ser titular.” A pista foi dada por Rúben Amorim, treinador do Sporting, no lançamento do jogo deste sábado (18h00) em casa do Marítimo.









Pedro Gonçalves (ver texto em anexo), lesionado, e Sarabia, Tabata e Palhinha, castigados, desfalcam a equipa leonina para o encontro com a equipa insular. Depois da visita à Madeira, o clube de Alvalade defronta o FC Porto, na quarta-feira, em partida a contar para a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. “Cada jogo é uma final. Com tantas baixas vamos entrar da mesma forma, para vencer. Só depois vamos preparar o duelo com o FC Porto”, referiu o técnico, que, de seguida, recusou adiantar mais pormenores sobre o onze que irá lançar no Funchal: “Não vou dizer como vamos jogar, vou aproveitar também o momento de incerteza do outro treinador para surpreender. Temos de ser tão ou mais intensos que eles.”

Apesar de Amorim não poder contar com vários jogadores, a ambição de encurtar distâncias para o líder do campeonato não diminui. “Acreditamos sempre no título. Tudo pode acontecer até ao fim, e da mesma forma que estamos atentos ao primeiro, também estamos ao terceiro. O resultado não se controla, mas correndo bem somos uma equipa difícil de bater”, revelou o treinador.





Rúben Amorim elogiou ainda o adversário. “O Marítimo é uma equipa muito mais confiante desde que chegou o novo treinador. Estou à espera de uma equipa confiante e ofensiva”, referiu.

