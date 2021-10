Rúben Amorim assume que visita ao Besiktas é "crucial" para o Sporting

O treinador do Sporting assumiu esta segunda-feira que a visita ao Besiktas "é crucial" para a caminhada dos 'leões' na Liga dos Campeões de futebol e mostrou-se confiante na evolução da equipa, após duas derrotas no Grupo C.

"É um jogo crucial. Poucas equipas com três derrotas nos três primeiros jogos passaram à fase seguinte. A Liga Europa ainda não entra nas contas. Pensamos apenas em passar à próxima fase da Liga dos Campeões. Este jogo é crucial pelos pontos e para a mentalidade da equipa", afirmou Rúben Amorim, em conferência de imprensa, em Istambul.

O técnico, que fazia a antevisão da partida de terça-feira, salientou que, apesar das duas derrotas nos dois jogos já realizados na prova, a formação de Alvalade "encara estes momentos com bastante coragem e entusiasmo".

"Acredito que vamos fazer um grande jogo e seremos melhores do que nos outros dois jogos. Precisamos de ter vontade de vencer, mas também cabeça fria. Cabeça fria para sermos melhores defensivamente do que fomos contra o Ajax e melhor ofensivamente do que fomos contra o Borussia Dortmund. Já temos dois jogos. Ao longo do percurso, a equipa tem melhorado e é isso que espero amanhã [terça-feira]", vincou.

Após terem perdido com Ajax (1-5) e Borussia Dortmund (1-0), os 'leões' visitam os turcos do Besiktas, que também continuam sem somar qualquer ponto, face aos desaires com holandeses e alemães.

"Esperamos um Besiktas a entrar muito forte. É um clube de gente muito apaixonada. Temos de segurar o jogo, ter a bola, porque também queremos marcar e dominar. É uma equipa muito apaixonada e temos de estar preparados para isso. A calma que costumamos ter nos jogos do campeonato temos de transportá-la para o jogo de amanhã [terça-feira]", referiu, destacando jogadores como "Pjanic, Batshuayi, Vida ou Rosier", antigo jogador do Sporting.

Amorim revelou ainda que Pedro Gonçalves "está em condições de ser utilizado" na Turquia e que Pedro Porro "vai fazer hoje um teste e, se estiver condições, vai jogar".

Por outro lado, mostrou-se confiante na renovação do guarda-redes Antonio Adán, que termina contrato no final desta temporada: "A vontade do Adán em ficar é a mesma do Sporting em mantê-lo. Será jogador do Sporting na próxima época. De certeza que vai renovar".

Sporting e Besiktas, ambos ainda sem qualquer ponto conquistado no Grupo C, jogam na terça-feira, a partir das 17h45 (hora de Lisboa), em Istambul, num encontro que será dirigido pelo árbitro esloveno Slavko Vincic.