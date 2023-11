Rui Patrício apontado à baliza leonina

O guarda-redes Rui Patrício pode estar de volta ao Sporting na próxima época, revelou na sexta-feira o site italiano Calciomercato.Rui Patrício, de 35 anos, fez toda a formação em Alvalade antes de rumar aos ingleses do Wolverhampton em 2018/19 e, três épocas mais tarde (2021/22), à Roma, onde ainda permanece a trabalhar sob o comando de José Mourinho. O internacional português está em final de contrato com o clube italiano e pode regressar a Portugal na próxima temporada.O Sporting também tem o guarda-redes principal Adán no último ano de contrato e ainda não foram iniciadas as conversações para a renovação do vínculo com o espanhol de 36 anos.Além de Adán, os leões contam ainda com o jovem uruguaio Franco Israel, de 23 anos, mas, apesar de ter sido opção em três jogos nesta época (Liga Europa, Taça da Liga e Taça de Portugal), sofreu golos em todos eles. Uma situação que gera algumas preocupações sobre o valor do jovem e o tempo certo de o promover a titular. Rui Patrício é visto com bons olhos em Alvalade, até pelo seu passado no clube.