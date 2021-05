O Santa Clara fez esta quarta-feira história ao apurar-se pela primeira vez para as competições europeias - Conference League. A equipa orientada por Daniel Ramos venceu o Farense por 4-0 e atirou os algarvios para a II Liga.





O jogo foi equilibrado nos primeiros 15 minutos e até foi o Farense a criar a grande oportunidade de golo, com Fabrício Isidoro a rematar à barra, aos 22’. Onze minutos depois, Cryzan inaugurou o marcador ao encostar a bola para dentro da baliza. Os algarvios acusaram o golo e passaram à situação de dominados, pelo que foi com naturalidade que aos 45’ o japonês Hide Morita dilatou o marcador a concluir uma boa jogada individual. A 2ª parte não teve grande história: os açorianos aproveitaram a fragilidade do adversário e marcaram mais dois golos por Allano (59’) e Carlos Carvalho (63’). Os algarvios resignaram-se ao poderio açoriano, agora europeu.