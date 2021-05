O Santa Clara venceu este domingo no terreno do Belenenses SAD com um bis de Carlos Júnior. A equipa açoriana igualou o melhor registo (43 pontos) de sempre, na Liga, ainda com uma jornada em falta.









Os ilhéus entraram melhor na partida e garantiram o domínio das operações a meio-campo. Foi com naturalidade que Carlos Júnior, aos 8’, inaugurou o marcador na conversão de um penálti. O Belenenses SAD reagiu e subiu as linhas ofensivas. Marco Pereira negou duas vezes, com excelentes defesas, o golo a Cassierra e Sousa, à passagem da meia-hora, e garantiu a vantagem da sua equipa.

Na segunda parte, a partida perdeu qualidade. Os minutos foram-se arrastando e Carlos Júnior aproveitou, aos 60’, para bisar no marcador, na sequência de um excelente trabalho de Cryzan. Até final, o Belenenses SAD tentou reentrar na discussão do jogo, mas o Santa Clara controlou.