"Se tivesse de demonstrar algo com 37 anos e 8 meses estaria preocupado": Ronaldo aborda momento que atravessa na carreira

Cristiano Ronaldo foi, ao terceiro dia de treinos da Seleção Nacional em Al Shahaniya, Qatar, o escolhido para falar aos jornalistas, numa conferência de imprensa onde abordou, claro, o momento que está a viver, após uma primeira parte de época a jogar pouco no United, clube com o qual está em cisão. Ainda assim..."Se tivesse de demonstrar algo com 37 anos e 8 meses… Estaria preocupado. Depois do que eu já fiz e já ganhei, seria uma surpresa para mim. Claro que tenho de demonstrar o que sou ano após ano, opiniões toda a gente tem, mas será o Mundial a competição mais importante? Sim, das mais, é um sonho ganhar, mas se não ganhassem mais nenhum troféu estaria orgulhoso", atirou aos jornalistas, já após ter comentado o timing das suas declarações Piers Morgan, jornalista inglês ao qual abriu o peito sobre os red devils."Para mim, o timing é sempre o timing… Obviamente que desse lado é fácil opinar, escrever, muitas vezes verdades ou mentiras, mas o meu timing é o meu timing, não tenho de pensar nos outros e tenho a certeza que não vai influenciar naquilo que a Seleção quer. Todos os jogadores, todo o staff, os roupeiros, me conhecem e sabem aquilo que sou e penso. Conhecem-me desde os 11 anos. Não serão influenciados pelo que dizem ou escrevem", rematou.